Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 28,195 грн/$1

Гривня на межбанковском валютном рынке в пятницу снизилась до 28,195 грн/$1 с 28,035 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,18-28,21грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу удовлетворил 31 заявку на $50,5 млн по курсу до 28,205 грн/$1. На аукцион объемом до $100 млн были поданы 42 заявки на $66,7 млн по курсу от 28 грн/$1 до 28,205 грн/$1.Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 28,2033 грн/$1 с 28,0134 грн/$1. Торговый оборот составил $458,86 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $457,36 млн.