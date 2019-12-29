Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба мэра.

"Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло", - отметил Кличко.

Он также сказал, что город делает все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы.

Кличко также напомнил, что уже более полутысячи киевских домов, которые воспользовались городскими программами по энергосбережению, платят за коммунальные услуги намного меньше.

"Мы несколько лет назад начали программу 70/30. И эта программа пользуется большим спросом у киевлян. Люди в домах, которые присоединились к программе, платят в два раза меньше за тепло. Так, цена отопления за ноябрь в термомодернизированных домах была в среднем вдвое меньше, чем тариф. Жители таких домов действительно не зависят от цены на газ и регулируют размер платежей самостоятельно", - рассказал мэр столицы.

Он также отметил необходимость модернизации оборудования, которое может автоматически регулировать подачу теплоносителей в зависимости от температуры воздуха за окном.

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