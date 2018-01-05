Оппозиционный политик из Российской Федерации и 13 чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал Крым захваченной территорией. Об этом сообщает Кasparov.ru .

"Сразу скажу - Крым не является спорной территорией. Это не спорная, а захваченная территория, в нарушение всех международных договоров. Что касается Курильских островов, то за основу нужно взять договор 1956 года. Нелишне вспомнить, что именно при Путине Россия сделала значительные уступки Китаю при демаркации границы в русле Амура. Очевидно, что Японии нужно отдать часть территории и дать им участвовать в процессе освоения этих островов. Горлопанам, которые кричат ​​о "референдуме" в Крыму, хочется предложить провести референдум на Курилах по поводу присоединения к Японии. Результат для них может быть неожиданным", - сказал он.

Также политик добавил, что можно и "в Кенигсбергской губернии провести подобный референдум". Кроме того, он уверен, что в настоящее время территории не играют большой роли для стран. Сейчас намного важнее уровень технологического развития государства и качество жизни его граждан.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники ГПСУ не пустили в оккупированный Крым российского певца Евгения Кемеровского.

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