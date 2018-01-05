Нажмите на точки: как вылечить кашель, головную боль и даже депрессию По теме: Наш организм — очень загадочная система, скрывающая множество тайн. Всего одно правильное прикосновение или нажатие на нужную точку может значительно улучшить твое состояние. Улучшится настроение, настроение, даже думать и работать станет легче, пишет со ссылкой на . Что мы делаем, если нас мучает головная боль, усталость или стресс? Конечно же, тянемся за таблеточкой обезболивающего, чашкой кофе или чем-то сладеньким. Остановись на секунду и взгляни на свои руки, в них кроется секрет здоровья и прекрасного самочувствия. И «Так Просто!» раскроет тебе этот секрет. Точки на пальцах Существует целая наука, которая называется рефлексология. Она изучает биоактивные точки, расположенные по всему телу. Восточные целители считают, что причиной любых проблем со здоровьем является блокировка потоков энергии. Массаж активных точек снимает блокировку и восстанавливает потоки энергии. Множество таких точек расположено на наших ладонях и пальцах рук. Если правильно нажать на нужную точку, эффект не заставит себя ждать. Давай разберемся, что именно можно вылечить благодаря этим точкам и где они находятся. Головная боль

Прежде чем принять обезболивающее, попробуй помассировать кончики пальцев или область между большим и указательным пальцем. Точка головы находится на кончике большого пальца, если помассировать ее легкими движениями несколько минут — боль утихнет. Боль в шее и спине

Если тебя беспокоит боль в шее или спине, а возможности встать и размяться просто нет, начни массировать верх большого пальца (от точки головы) и двигайся к запястью. Именно вдоль этой линии находятся точки, отвечающие за позвоночник. Массируй до тех пор, пока боль не пройдет. Нужно повторить на обеих руках. Простуда и грипп

Если ты почувствовал первые симптомы простуды, помассируй подушечки всех пальцев, кроме большого на обеих руках. Там находятся точки, отвечающие за лобные и носовые пазухи. Болезнь должна отступить. Бессонница

Если не получается уснуть, нужно надавливать на середину большого пальца (там находится точка затылка). Массаж нужно продолжать от 30 секунд до минуты на обеих руках. Выполнять массаж нужно каждый день перед сном, тогда организм войдет в ритм и качество сна значительно улучшится. Проблемы пищеварения

Стимуляция этих точек необходима тем, кто страдает повышенной кислотностью, вздутием живота и частыми расстройствами. Точки желудка и кишечника находятся на обеих руках вокруг основания большого пальца. Проблемы с менструацией

Если во время менструации тебя беспокоят боли в пояснице или в нижней части живота, не спеши хвататься за таблетки. Сначала по очереди помассируй точки, которые отвечают за работу головы и половых органов. Точка головы расположена на кончике большого пальца, а зона, отвечающая за работу половых органов, — на запястье. Такой массаж поможет снять спазм, особенно если при этом спокойно полежать и расслабиться. Кашель

Стимуляция зоны, которая отвечает за дыхательную систему, поможет решить такие проблемы, как затрудненное дыхание и кашель. Эта зона находится чуть ниже основания пальцев, практически в центре ладони. Улучшение самочувствия

Если ты чувствуешь себя разбитым или уставшим, нужно помассировать точку, которая способствует улучшению самочувствия. Это точка солнечного сплетения, которая находится на внутренней стороне ладони. Сложи руки так, как будто ты набираешь в них воду, и нажимай большими пальцем точно в центр. Массаж этой точки на ладони действует успокаивающе. Снимает стресс, нервозность и усталость. Если делать такой массаж регулярно, можно избавиться даже от депрессии и тревоги. Совет редакции Стимуляция отдельных точек на ладонях и пальцах — занятие очень полезное. Но не менее полезным будет массаж рук в целом, он поможет улучшить кровообращение, восстановить утраченную энергию и наладить ее потоки в организме. Если делать это регулярно, ты заметишь явные улучшения своего самочувствия. Массаж нужно начинать с мягкого растирания ладоней и кистей рук. Можно применять крем или масло, это улучшит скольжение и напитает кожу. Крепко переплети пальцы в чертог и тяни в разные стороны. Тяни аккуратно, но так, чтобы чувствовалось напряжение. После этого помассируй каждый палец в отдельности, отдельно тщательно проходясь по боковым поверхностях. Если где-то чувствуешь болезненные ощущения, задержись на этом месте немножко дольше и тщательно его помассируй. В наших конечностях расположено множество нервных окончаний, особенно в кистях рук. При воздействии на них у нас много шансов повлиять на работу внутренних органов. С помощью массажа этих точек и рук в целом можно улучшить свое состояние, взбодрить организм, привести его в тонус и восстановить потоки энергии. Вот только помни, что это лишь вспомогательные средства, которые помогают не всем, и при более серьезных симптомах стоит обратиться к врачу.











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