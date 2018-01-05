Украинцы уже заплатили за свою страховку, платя налоги.

Каждый украинец получит медицинскую страховку от государства бесплатно. Об этом в эфире «5 канала» сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Каждый гражданин Украины получит медицинскую страховку от государства бесплатно. На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, – это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы – он получает услуги бесплатно», – подчеркнула Супрун, информирует еizvestia.com.

Она добавила, что украинец уже заплатил за свою страховку, платя налоги.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.

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Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родов.

28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко.

Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

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