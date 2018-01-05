Певица Руслана Лыжичко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что генпрокурору Юрию Луценко нужно либо набраться мужества и сделать что-то в вопросе расследования дел Майдана, либо в следующий раз не выходить на такие акции. Руслана: Все, кто в этой системе сейчас, знают ответы – от президента до любого причастного к информации Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Первое, что я видела на Майдане, – артефакты зачищали сразу. Наверное, государственная машина у нас так устроена, что, если государство совершает преступление (а оно уже имеет наработанные схемы), группа зачистки работает сразу. Я знаю точно (мне говорили в СБУ), что ломали серверы, жгли hard-диски, уничтожали документацию сразу. Концы в воду", – отметила он.Руслана добавила, что ей еще во время Майдана, когда началась эта зачистка, приносили артефакты. По словам певицы, часть из них она хранит."Это первый этап. Второй этап. Когда я дважды ходила в Генеральную прокуратуру, разговаривала со следователями… Они – молодые. С одной стороны, я понимаю, хорошо: молодые, прогрессивные, инновационные – может, до чего-то и докопаются. С другой стороны, понимаю, что опыта – ноль. Ну есть как есть. И они меня опрашивают по одному эпизоду. Я говорю: "Вы можете по Майдану открывать 90 эпизодов, потому что я там 90 дней стояла – и каждую ночь что-то происходило". – "А вы знаете, у нас недостаточно фотографий, недостаточно видео, мы не можем идентифицировать". Я говорю: "Может, вам организовать? Наши айтишники в Америке сразу увидели, что исчезают видео, они все это повыкачивали. У нас около 60 тысяч видеофайлов, которые могут быть сейчас у вас на сервере". Для них это было открытие!" – заявила она.Руслана добавила, что волонтеры-активисты из организации "Евромайдан SOS", в частности правозащитница Леся Матвийчук, "пашут больше, чем наше государственное учреждение"."И здесь я могу сказать: "Юра (я имею в виду Луценко), извини, я тебя не догоняю. Я тебя знала на Майдане другим человеком. Или наберись мужества и уже что-то сделай, или просто в следующий раз не выходи на Майдан". И это не только Юры касается, а всех. Все, кто в этой системе сейчас, знают ответы – от президента до любого причастного к информации. Они все знают..." – сказала она.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время протестов митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19 января 2014 года между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка. Большинство подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской Федерации и аннексированном ею Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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