|
Певица Руслана Лыжичко в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что генпрокурору Юрию Луценко нужно
либо набраться мужества и сделать что-то в вопросе расследования
дел Майдана, либо в следующий раз не выходить на такие акции.
Руслана: Все, кто в этой системе сейчас, знают ответы – от
президента до любого причастного к информации Фото: Сергей Крылатов
/ Gordonua.com "Первое, что я видела на Майдане, – артефакты
зачищали сразу. Наверное, государственная машина у нас так
устроена, что, если государство совершает преступление (а оно уже
имеет наработанные схемы), группа зачистки работает сразу. Я знаю
точно (мне говорили в СБУ), что ломали серверы, жгли hard-диски,
уничтожали документацию сразу. Концы в воду", – отметила он.Руслана
добавила, что ей еще во время Майдана, когда началась эта зачистка,
приносили артефакты. По словам певицы, часть из них она хранит."Это
первый этап. Второй этап. Когда я дважды ходила в Генеральную
прокуратуру, разговаривала со следователями… Они – молодые. С
одной стороны, я понимаю, хорошо: молодые, прогрессивные,
инновационные – может, до чего-то и докопаются. С другой
стороны, понимаю, что опыта – ноль. Ну есть как есть. И они
меня опрашивают по одному эпизоду. Я говорю: "Вы можете по Майдану
открывать 90 эпизодов, потому что я там 90 дней стояла – и
каждую ночь что-то происходило". – "А вы знаете, у нас
недостаточно фотографий, недостаточно видео, мы не можем
идентифицировать". Я говорю: "Может, вам организовать? Наши
айтишники в Америке сразу увидели, что исчезают видео, они все это
повыкачивали. У нас около 60 тысяч видеофайлов, которые могут быть
сейчас у вас на сервере". Для них это было открытие!" – заявила
она.Руслана добавила, что волонтеры-активисты из организации
"Евромайдан SOS", в частности правозащитница Леся Матвийчук, "пашут
больше, чем наше государственное учреждение"."И здесь я могу
сказать: "Юра (я имею в виду Луценко), извини, я тебя не догоняю. Я
тебя знала на Майдане другим человеком. Или наберись мужества и уже
что-то сделай, или просто в следующий раз не выходи на Майдан". И
это не только Юры касается, а всех. Все, кто в этой системе сейчас,
знают ответы – от президента до любого причастного к
информации. Они все знают..." – сказала она.В конце 2013-го –
начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые
привели к смене власти. Во время протестов митингующим
противостояли правоохранительные органы и нанятые властями
вооруженные бандиты (титушки).Эскалация конфликта случилась после
того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют
"диктаторскими". 19 января 2014 года между протестующими с
Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора
Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля были убиты 77
протестующих, около 700 человек получили ранения.В исполнении
расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения
"Беркут". В организации преступления – бывшего
президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия
Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка. Большинство
подозреваемых беркутовцев и чиновников скрываются в Российской
Федерации и аннексированном ею Крыму.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи