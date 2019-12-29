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В Украине открылся "собачий отель"
29.12.2019 12:01
В Украине открылись отели, в которых хозяева смогут оставить своих питомцев
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
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