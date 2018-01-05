Відмова запорізького священника МП відспівувати померлу дитину, бо хрестив хлопчика священник Київського патріархату — це ж звична практика попів. На жаль, ці випадки рідко висвітлюються в ЗМІ. Про такі інциденти говорять лише коли повний зашквар типу відмови проводити ритуальні дії над загиблими бійцями чи як у цьому випадку — дітьми.

ц

Особливо по-уродські виглядають ще два факти історії: священник оголосив відмови відспівувати безпосередньо на кладовищі, чудово розуміючи, до якого стану доведе психіку батьків цей демарш. І при спробі провести обряд у найближчому храмі — батьків відшили і там. Храм, звісно ж, теж РПЦ (частенько цей філіал помилково називають УПЦ МП).

Абсолютно закономірно, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (який уже відзначився у солідній кількості скандалів та відомий своєю українофобією) похвалив своїх підлеглих. Типу так і треба, бо це ж і є неофіційна політика їхньої гебешної структури. Мразі, що тут скажеш.

І носіння ляльок до дверей їх церков хоч і непогана ініціатива, але до одного місця. Бо їм наср*ть на такі спонтанні прояви громадського осуду. З високої гори, як і більшості їх забитих прихожан. І не таке ігнорили.

Найкраще — це добитись якомога більшого розголосу запорізької історії. Бо такі жорсткі драматичні історії про дітей торкаються основних інстинктів і можуть пробитись до людини, змусити переглянути своє ставлення до цієї церкви та її проводу. Жаль, але для значної частини суспільства такі «дрібниці» як масштабна колаборація УПЦ МП з агресором, використання її мережі для дестабілізації суспільства і країни, використання інфраструктури для антиукраїнської пропаганди — це все не є тригером. А от скотська поведінка до невинної дитини та її батьків — може задіти за живе.

Тож найменший спосіб змінити ситуацію — розказати про цей інцидент знайомим, які ще користуються послугами УПЦ МП.

Максимальне скорочення їх аудиторії, а отже і джерела впливу й доходів, наразі є головною метою.

Врешті-решт відспівав той же священник, що і хрестив — представник УПЦ КП.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира