В праве это называется - внутренний конфликт: "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО еще ночью и отправили на обмен
29.12.2019 12:52
Трех из пяти беркутовцев, которые находились в Лукьяновском СИЗО, таки вывезли. Об этом заявил адвокат Игорь Варфоломеев. Два других, напомним, были под домашним арестом.
Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область, передает "Общественное радио".
"Знаем, что их вывезли из СИЗО.
Не могу сказать, когда вывезли.
Видимо, ночью.
Коллеги их говорили,"– сказал Варфоломеев.
Ночная блокада не помогла противникам обмена. Янишевского, Зинченко и Аброськина при обмене могут передать "ЛДНР".
"На территории Украины украинцы обменивают незаконно удерживаемых украинцев на других незаконно удерживаемых украинцев.
В праве это называется - внутренний конфликт.
Немеждународный (или "внутренний") вооруженный конфликт означает ситуацию насилия, при которой на территории одного государства происходят продолжительные вооруженные столкновения между правительственными силами и одной или несколькими организованными вооруженными группами.
У нас такой вооружённый конфликт поддерживается рядом иностранных государств.
И исток этого конфликта - вооруженный захват государственной власти в 2014 году.
Его организаторы должны ответить.
А их идейные установки должна растворить правда и милосердие.
Тогда и будет надежда на прекращение конфликта." - Заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.