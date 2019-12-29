Трех из пяти беркутовцев, которые находились в Лукьяновском СИЗО, таки вывезли. Об этом заявил адвокат Игорь Варфоломеев. Два других, напомним, были под домашним арестом.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев отметил, что пока не знает, повезли ли их на место обмена в Донецкую область, передает " Общественное радио ".

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их говорили,"– сказал Варфоломеев.

Ночная блокада не помогла противникам обмена. Янишевского, Зинченко и Аброськина при обмене могут передать "ЛДНР".

"На территории Украины украинцы обменивают незаконно удерживаемых украинцев на других незаконно удерживаемых украинцев. В праве это называется - внутренний конфликт. Немеждународный (или "внутренний") вооруженный конфликт означает ситуацию насилия, при которой на территории одного государства происходят продолжительные вооруженные столкновения между правительственными силами и одной или несколькими организованными вооруженными группами. У нас такой вооружённый конфликт поддерживается рядом иностранных государств. И исток этого конфликта - вооруженный захват государственной власти в 2014 году. Его организаторы должны ответить. А их идейные установки должна растворить правда и милосердие. Тогда и будет надежда на прекращение конфликта." - Заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

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