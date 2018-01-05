Один из пострадавших был доставлен в больницу вертолетом

Авария произошла возле курортного города Ленк, сообщает Euronews .

Семь человек с небольшими травмами были доставлены в больницу на машинах скорой помощи, а восьмой был доставлен в больницу вертолетом, отмечает издание.