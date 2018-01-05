|В Швейцарии ветром сдуло поезд с рельсов
|05.01.2018 17:20
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Один из пострадавших был доставлен в больницу вертолетомВ Швейцарии ветер сорвал пассажирский поезд с рельсов, в результате чего восемь человек получили ранения.
Фото: скриншот
Авария произошла возле курортного города Ленк, сообщает Euronews.
Семь человек с небольшими травмами были доставлены в больницу на машинах скорой помощи, а восьмой был доставлен в больницу вертолетом, отмечает издание.
Напомним, что в Канаде сильный ветер вызвал сход с рельсов двух поездов.
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