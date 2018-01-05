Кинокомпанию Weinstein Company, основанную братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, продадут за 500 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Такое решение связано с финансовыми проблемами, которые возникли в связи со скандалом с сексуальными домогательствами вокруг Харви Вайнштейна. Weinstein Company может приобрести ряд компаний, включая Sony Pictures Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer, Killer Content и студию Lions Gate.

Напомним, что руководство компании уволило Харви Вайнштейна сразу после публикации первых материалов о его непозволительном поведении. Несмотря на это, брат скандального продюсера до последнего отрицал информацию о продаже Weinstein Company.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитые голливудские звезды Мерил Стрип и Том Хэнкс рассказали о последствиях скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

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