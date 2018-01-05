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Саудовская Аравия у границы с Йеменом перехватила баллистическую ракету
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05.01.2018 17:25
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По словам представителя армии Саудовской Аравии, ракета
повстанцев-хуситов была выпущена умышленно, и нацелена на
гражданские объекты и населенные районы провинции Найран. В
Саудовской Аравии считают, что хуситов снабжает оружием и ракетами
Иран Фото: ЕРА По словам представителя армии Саудовской Аравии,
ракета была выпущена умышленно. Она была нацелена на гражданские
объекты и населенные районы провинции Найран.Саудиты обвинили в
запуске ракеты повстанцев-хуситов, которые поддерживаются
Ираном.Власти Саудовской Аравии обратились к международному
сообществу с призывом предпринять шаги для того, чтобы остановить
Иран в поставках оружия террористам и преступникам, а также
привлечь власти Ирана к ответственности за "явное нарушение"
международных норм и ценностей.4 ноября силы противовоздушной
обороны Саудовской Аравии перехватили в окрестностях Эр-Рияда
баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена. Взрыв был
слышен в аэропорту столицы государства. О жертвах и разрушениях
информации нет. По данным Al Jazeera, ответственность за
взрыв в Эр-Рияде взяли йеменские повстанцы-хуситы.По словам
командующего военно-воздушными силами США на Ближнем Востоке
генерала Джеффри Харригана, ракета имела иранскую маркировку.От
границы с Йеменом до столицы Саудовской Аравии – около
500 км.6 ноября Саудовская Аравия предупредила Иран о
возможной войне.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта
2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд
Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во
главе с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют
исламисты из "Аль-Каиды".
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