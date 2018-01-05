По словам представителя армии Саудовской Аравии, ракета повстанцев-хуситов была выпущена умышленно, и нацелена на гражданские объекты и населенные районы провинции Найран. В Саудовской Аравии считают, что хуситов снабжает оружием и ракетами Иран Фото: ЕРА По словам представителя армии Саудовской Аравии, ракета была выпущена умышленно. Она была нацелена на гражданские объекты и населенные районы провинции Найран.Саудиты обвинили в запуске ракеты повстанцев-хуситов, которые поддерживаются Ираном.Власти Саудовской Аравии обратились к международному сообществу с призывом предпринять шаги для того, чтобы остановить Иран в поставках оружия террористам и преступникам, а также привлечь власти Ирана к ответственности за "явное нарушение" международных норм и ценностей.4 ноября силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в окрестностях Эр-Рияда баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена. Взрыв был слышен в аэропорту столицы государства. О жертвах и разрушениях информации нет. По данным Al Jazeera, ответственность за взрыв в Эр-Рияде взяли йеменские повстанцы-хуситы.По словам командующего военно-воздушными силами США на Ближнем Востоке генерала Джеффри Харригана, ракета имела иранскую маркировку.От границы с Йеменом до столицы Саудовской Аравии – около 500 км.6 ноября Саудовская Аравия предупредила Иран о возможной войне.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют исламисты из "Аль-Каиды". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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