В результате наводнений и оползней на севере Мьянмы погибли по меньшей мере 11 человек, разрушено около 70 домов. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Floodlist, передает

Сходу оползней предшествовали сильные дожди. Река Ую вышла из берегов. Трагедия произошла в поселке Хпакант района Мохниин в штате Качин. Травмы получили шесть человек.



Департамент метеорологии и гидрологии страны сообщил, что столица штата Миткина, расположенная примерно в 110 км к востоку от Апанты, зафиксировала 80 мм дождей за 24 часа до 22 июня 2018 года.

Как сообщал Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, следовательно можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек.

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