|Непогода в Мьянме: есть погибшие
|26.06.2018 16:56
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В результате наводнений и оползней на севере Мьянмы погибли по меньшей мере 11 человек, разрушено около 70 домов. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Floodlist, передает
Сходу оползней предшествовали сильные дожди. Река Ую вышла из
берегов. Трагедия произошла в поселке Хпакант района Мохниин в
штате Качин. Травмы получили шесть человек.
Как сообщал Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, следовательно можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек.