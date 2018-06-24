Недавно 51-летняя Холли Берри приятно удивила своих подписчиков очередным обнаженным фото, на котором она запечатлена возле бассейна без купальника, прикрывая голую грудь руками, сообщает wwwomen.com.ua

Стоит отметить, что на актрисе также была надета радужная связка, что указывает на поддержку ЛГБТ.

Снимок Холли Берри подписала словами: "В поддержку всех людей, имеющих своё индивидуальное право БЫТЬ".

Как сообщал svodka.net, єпатажная американская модель Эмили Ратаковски обнародовала откровенный снимок . Манекенщица запечатлена в откровенном бикини - она идет по берегу, отведя взгляд в сторону.

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