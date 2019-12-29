Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Нелегальные АЗС с теневым оборотом горючего стали нашим вторым фокусом. Поручил ГФС до 9 января 2020 решить эту проблему. Сейчас уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий ", - написал Гончарук.

Премьер-министр также рассказал, что и он, и Президент Украины Владимир Зеленский встречались с представителями АЗС относительно снижения цен на горючее из-за укрепления курса гривны.

"Реальная цена на горючее для людей должна существенно снижаться, но на табло, а не через «акционные» предложения в программах лояльности", - подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 23 декабря Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Во время этой встречи Президент пообещал активно бороться с нелегальными АЗС.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года.

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