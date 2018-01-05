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"Грузинский легион" вышел из состава 54-й бригады в знак протеста против действий командования бригады
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05.01.2018 17:25
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"Три человека грузинской национальности", которые остались в
составе 54-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, не
являются членами "Грузинского легиона", отмечается в заявлении
добровольцев. "Грузинский легион" воюет в АТО с 2014 года Фото:
Georgian Legion - Грузинський Легіон / Facebook "20 декабря 2017
года "Грузинский легион" своим полным составом покинул 54-ю бригаду
из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его
окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях
операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, во время которой были
ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона, мы
обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни", –
говорится в сообщении.Добровольцы пообещали опубликовать запись
разговора командира "Грузинского легиона" с командиром 54-й
бригады, во время которого был отдан приказ уволить грузинских
бойцов по "несоответствию" и запись с телефонными угрозами в их
адрес."Хотим сказать, что командир 54-й бригады в связи с
развернувшимися событиями и стремлением во что бы то ни стало их
замалчивать любыми методами, уволил командира 25-го батальона
Евгения Лаврова, который изначально поддержал "Грузинский легион" и
помог интегрироваться в ВСУ. "Грузинский легион" не собирается
молчать, и мы обязательно разоблачим людей, действующих против
государственных интересов Украины, а именно – командира
Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам.
командира 25-го батальона и зам. командира 54-й бригады)", –
заявили в пресс-службе "Грузинского легиона".Сообщается, что
командир бригады "пытается депортировать прямо из военного
госпиталя раненых бойцов "Грузинского легиона", которые могут
рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира
Майстренко и его приближенных"."Командир Майстренко и его помощник
капитан Холмовский назвали "Грузинский легион" "раковой опухолью,
помогающей выжить Украине", после чего у нас нет морального права
находиться под командованием людей, которые действуют вопреки
национальным интересам Украины", – сказано в заявлении.По
информации добровольцев, командир 54-й бригады и Сергей Федосенко
забрали у них "всю амуницию и личные вещи, собранные за четыре года
АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты,
каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских
винтовок, личные вещи и транспортные средства)".Подчеркивается, что
"три человека грузинской национальности", оставшиеся в 54-ой
бригаде, не состоят больше в "Грузинском легионе" и больше его не
представляют.
https://www.facebook.com/GeorgianNationalLegion/posts/1995408844032581
В добровольческий "Грузинский легион" в 2014 году вошли бывшие
военные из Грузии, большей частью – ветераны абхазской войны.
В феврале 2016 года подразделение стало частью 25-го
мотопехотного батальона "Киевская Русь" ВСУ.
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