"Три человека грузинской национальности", которые остались в составе 54-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, не являются членами "Грузинского легиона", отмечается в заявлении добровольцев. "Грузинский легион" воюет в АТО с 2014 года Фото: Georgian Legion - Грузинський Легіон / Facebook "20 декабря 2017 года "Грузинский легион" своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, во время которой были ранены 11 бойцов "Грузинского легиона" и 25-го батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни", – говорится в сообщении.Добровольцы пообещали опубликовать запись разговора командира "Грузинского легиона" с командиром 54-й бригады, во время которого был отдан приказ уволить грузинских бойцов по "несоответствию" и запись с телефонными угрозами в их адрес."Хотим сказать, что командир 54-й бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то ни стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25-го батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал "Грузинский легион" и помог интегрироваться в ВСУ. "Грузинский легион" не собирается молчать, и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно – командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25-го батальона и зам. командира 54-й бригады)", – заявили в пресс-службе "Грузинского легиона".Сообщается, что командир бригады "пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов "Грузинского легиона", которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближенных"."Командир Майстренко и его помощник капитан Холмовский назвали "Грузинский легион" "раковой опухолью, помогающей выжить Украине", после чего у нас нет морального права находиться под командованием людей, которые действуют вопреки национальным интересам Украины", – сказано в заявлении.По информации добровольцев, командир 54-й бригады и Сергей Федосенко забрали у них "всю амуницию и личные вещи, собранные за четыре года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства)".Подчеркивается, что "три человека грузинской национальности", оставшиеся в 54-ой бригаде, не состоят больше в "Грузинском легионе" и больше его не представляют. https://www.facebook.com/GeorgianNationalLegion/posts/1995408844032581 В добровольческий "Грузинский легион" в 2014 году вошли бывшие военные из Грузии, большей частью – ветераны абхазской войны. В феврале 2016 года подразделение стало частью 25-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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