После изменения мер пресечения пяти экс-беркутовцам и освобождению их из-под стражи, главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов предложил объявить героями Украины тех, кто стрелял в "Беркут" в 2014 году. Об этом он написал в статье "Беркут" воевал на стороне РФ. Ликвидаторы "Беркута" - Герои Украины" .

"Если РФ требует выдачи "Беркута" в обмен на военнопленных, значит "Беркут" на Майдане воевал на стороне РФ. Выдача стрелков из "Беркута" в РФ до вынесения приговора по сути означает признание их вины, и признание участия Российской Федерации в организации массовых убийств. Украине следует официально обвинить Россию в организации бойни на Майдане" - написал Бутусов.

Также он предложил, чтобы граждане Украины, которые стреляли по "Беркуту" и внутренним войскам, были представлены Владимиром Зеленским к званию Героев Украины "за уничтожение пособников российских спецслужб и за защиту Украины от пророссийского государственного переворот".

И чтобы следствие принесло извинения Дмитрию Липовому, который предоставил карабин для стрельбы по "Беркуту" и также наградило его.

Отметим, что речь идет о группе майдановцев в составе Ивана Бубенчика, Дмитрия Липового, отца и сына Парасюков, а также ряда других лиц, которые утром 20 февраля открыли огонь по "беркутовцам" и бойцам внутренних войск.

Этот факт подтвержден и показаниями Липового на допросе, а также материалами расследования Генпрокуратуры.

И только после этого начался огонь по протестущим, в котором обвинили "беркутовцев" (сами они это обвинение отрицают).

Но в любом случае первыми стрелять начали майдановцы, чем и спровоцировали последующую бойню. К моменту начала стрельбы по правоохранителям они в то утро еще никого не могли убить даже теоретически.

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