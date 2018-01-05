Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что начало уголовного преследования прокуратурой в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, является необоснованным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"После начала уголовного преследования бывшего президента Михаила Саакашвили на основании его конституционного права о помиловании заключенных прокуратура сделала и политические заявления, что еще более усугубило подозрения о попытках неверной интерпретации конституционных полномочий президента и создания проблем для конституционного баланса", - сказал он.

Таким образом, Маргвелашвили прокомментировал приговор суда, согласно которому Саакашвили заочно осудили на три года лишения свободы за "злостное превышение полномочий" на посту президента Грузии.

"Мы внимательно будем следить за этим процессом, так как есть подозрения, что начало преследования по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослаблению института президента", - подчеркнул Маргвелашвили.

Кроме того, президент Грузии указал, что не планирует давать комментарии по поводу конкретного решения Тбилисского городского суда, принятого в пятницу, 5 января, о вынесении приговора о трехлетнем тюремном заключении.

Как сообщал svodka.net, адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик имеет довольно правовых статусов , запрещающих выдворить его из Украины.

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