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В Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами
29.12.2019 14:28
В Эстонии пассажирский автобус съехал с дороги с 67 пассажирами, 9 госпитализировано Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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