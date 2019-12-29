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В Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами
29.12.2019 14:28
В Эстонии пассажирский автобус съехал с дороги с 67 пассажирами, 9 госпитализировано
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Теги:
происшествия
события
украина
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