Неизвестные вандалы повредили сиденья в электропоезда ЕР9т №746 сообщением "Львов-Здолбунов", который вышел в рейс после капитального ремонта. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает

"Дикий по форме и содержанию случай, железнодорожники Львовской магистрали зафиксировали после первого рейса электропоезда ЕР9т №746 Львов-Здолбунов, который вернулся на путь после капитального ремонта и модернизации. В одном из вагонов неизвестные лица повредили сиденья", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что в течение прошлого года в региональном филиале "Львовская железная дорога" было зафиксировано 17 случаев повреждения, разукомплектования, порчи и краж элементов моторвагонного подвижного состава. По этим фактам открыто 15 уголовных производств. Общая сумма убытков с учетом расходов железной дороги на ремонт и восстановление поврежденных частей составляет более 122 тыс. грн.

Напомним, скоростной поезд №736 / 735 Запорожье - Киев задымился в дороге , пассажиров пересадили на другой, но они прибыли в столицу с опозданием на 5:00.





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