Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"В городе Судовая Вишня, расположенном только в нескольких километрах от украинско-польской границы, восстановили памятник садово-паркового искусства местного значения "Парк короля Данилы". Зеленая зона расположена в центре города и имеет историческое, композиционное и рекреационное значение не только для Судовой Вишни, но и для природно-заповедного фонда Львовщины", - говорится в сообщении.

Предварительно территорию парка исследовали ученые Национального лесотехнического университета Украины, обнаружили, что здесь росли около десяти видов интересных для нашего региона растений, между которых – катальпа бигнониевидная, тис ягодный, можжевельник казацкий, спиреи, ель колючая сизая, береза ​​повислая, липа сердцевидная.

Следовательно, по заказу Судовишнянского городского совета Мостиское архитектурно-планировочное бюро разработало проект реконструкции парка. Проект и сами работы стоили 2 миллиона 375 тысяч гривень. В частности, 2 миллиона гривень выделили из областного фонда охраны окружающей природной среды, 375 тысяч – из бюджета Судовишнянского городского совета.

В парке высадили новые деревья и кусты, провели освещение, вымостили более 400 м кв. брусчатки, установили ограждение, скамейки, детскую площадку и т. п.

Если вернуться к истории, то центр Судовой Вишни издавна был важным центром политической жизни и Польского королевства, и впоследствии Речи Посполитой. Со средины XVI в. здесь проводились благородные сеймики Русского воеводства. Своего политического значения центральная площадь города не потеряла и в дальнейшем. Одним из свидетельств этого является обращение Ивана Франко к судововишнянцам, которые собрались в центральном сквере, во время предвыборной кампании в австрийский парламент в конце XIX в.

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