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"Ввели санкции". В "ДНР" ограничили ввоз подакцизных товаров из "ЛНР" – журналист Казанский
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05.01.2018 17:33
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Журналист Денис Казанский считает, что атаман боевиков "ДНР"
Александр Захарченко не хочет делить сигаретный и водочный бизнес с
"конкурентами" из оккупированного Луганска. Казанский: "Скрепную"
водку "Луга-Нова" из братского Луганска теперь в Донецк завозить
нельзя Фото: Денис Казанский / Facebook Об этом говорится в
соответствующем "постановлении", опубликованном в блоге
журналиста Дениса Казанского."Документ" вступил в силу 27
декабря."Так что никакой больше "Луга-Новы" в Донецке не будет.
Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом", –
пишет Казанский.По его словам, атаман боевиков "ДНР" Александр
Захарченко хочет иметь полный контроль над сигаретным и водочным
бизнесом. Эта отрасль уже контролируется Захарченко, который, по
мнению Казанского, не намерен давать доступа конкурентам."Наглядное
доказательство того, что боевики на Донбассе воюют не за идею, а
только прикрываются ею. Отвоевав у Украины с помощью российских
"отпускников" клочок территории, "борцы с хунтой" даже его
умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя
"республика". Луганские бандиты имеют право грабить только свою
территорию, донецкие – свою", – продолжил
Казанский.Журналист также отметил, что против "ненавистного
Запада", как ни странно, в "ДНР" "санкции не вводили"."То есть
"скрепную" водку "Луга-Нова" из братского Луганска теперь в Донецк
завозить нельзя, а всякие виски, "Егермейстер", "Бехеровку" из
ненавистной "Гейропы" – без проблем", – пишет
журналист. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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