Журналист Денис Казанский считает, что атаман боевиков "ДНР" Александр Захарченко не хочет делить сигаретный и водочный бизнес с "конкурентами" из оккупированного Луганска. Казанский: "Скрепную" водку "Луга-Нова" из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя Фото: Денис Казанский / Facebook Об этом говорится в соответствующем "постановлении", опубликованном в блоге журналиста Дениса Казанского."Документ" вступил в силу 27 декабря."Так что никакой больше "Луга-Новы" в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом", – пишет Казанский.По его словам, атаман боевиков "ДНР" Александр Захарченко хочет иметь полный контроль над сигаретным и водочным бизнесом. Эта отрасль уже контролируется Захарченко, который, по мнению Казанского, не намерен давать доступа конкурентам."Наглядное доказательство того, что боевики на Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею. Отвоевав у Украины с помощью российских "отпускников" клочок территории, "борцы с хунтой" даже его умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя "республика". Луганские бандиты имеют право грабить только свою территорию, донецкие – свою", – продолжил Казанский.Журналист также отметил, что против "ненавистного Запада", как ни странно, в "ДНР" "санкции не вводили"."То есть "скрепную" водку "Луга-Нова" из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя, а всякие виски, "Егермейстер", "Бехеровку" из ненавистной "Гейропы" – без проблем", – пишет журналист. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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