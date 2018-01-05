К вопросу о рейтинге поддержки власти etc.

Как только что выяснилось, запущенная в апреле 2017 года Северной Кореей ракета «Хвансон-12» упала на северокорейский же город Токчхон.

Ни о каких протестах в Токчхоне по этому поводу, надо заметить, мы не слышали, да их, по всей видимости, и не было. Рейтинг Трудовой партии Корее в городе Токчхоне при разборе завалов тоже не пострадал.

Внимание, вопрос.

Означает ли это, что жители города Токчхон приветствуют падение ракеты на свои головы – и не против повторения этого опыта, в процессе жизни под руководством великого сына корейского народа, товарища Ким Чен Ына?

Или это означает, что оставшиеся в живых жители города Токчхон взяты в заложники и запуганы до последней степени, а те, кто мог хотя бы подумать о том, чтобы открывать рот против Трудовой партии Северной Кореи, расстреляны еще при дедушке товарища Ким Чен Ына?

Берем минуту на выбор правильного варианта ответа – или отвечаем сразу?

И еще вопрос, чтобы два раза не вставать: способны ли мы экстраполировать этот опыт на легенду о 84%-ной поддержке Путина – или будем и дальше множить этот бред?

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