Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Нам очень жаль, что возникла такая недопустимая ситуация. Все учителя, которые успешно прошли сертификацию в 2019 году, должны получать доплату в 20%. То, что эта доплата не устанавливается и не выплачивается, может быть расценено как нарушение Закона "Об образовании" и безосновательная невыплата зарплаты", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

В министерстве подчеркнули: все учителя, прошедшие сертификацию, должны начать получать надбавку уже с января 2020 года.

Там отметили, что согласно Закону Украины "Об образовании", учителя, успешно прошедшие сертификацию, должны получать доплату в размере 20% должностного оклада в течение срока действия сертификата, то есть трех лет. Данное положение Закона является нормой прямого действия и основанием для установление таких выплат.

Для установления такой доплаты учитель должен обратиться с соответствующим заявлением к руководителю учебного заведения. К заявлению необходимо приложить распечатанный сертификат или в тексте заявления указать его реквизиты в Единой государственной базе по вопросам образования.

Согласно обращениям в МОН, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ссылаются на приостановление действия постановления Кабинета министров от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки».

"Однако это не является основанием для отказа в установлении доплат учителям", - отметили в МОН.

Как сообщалось, пилотную сертификацию учителей начальной школы, которая состоялась в течение 2019 года, успешно прошли 705 педагогов. Успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к зарплате и может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации.

Предполагается, что в будущем, с развитием реформы НУШ, сертификация заменит аттестацию педагогов.

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