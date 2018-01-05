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В Финляндии пилот погиб от удара дверью самолета
05.01.2018 17:35
В Финляндии пилот погиб от удара дверью самолета
По факту происшествия было начато предварительное расследование, которое может длиться несколько недель
В финском аэропорту Киттиля пилот самолета австрийской компании Skyline Aviation погиб от внезапного удара дверью машины.
В Финляндии пилот погиб от удара дверью самолета Фото: ria.ru

"Капитан собирался сесть в самолет, когда дверь вдруг открылась и ударила его, он погиб, несмотря на усилия медиков", - рассказала представительница полиции Лапландии Хенна Келлониеми, сообщает издание Ilta Sanomat.

Погибший пилот был гражданином Германии.

20-местный самолет Gulfstream G 150, который используется для частных бизнес рейсов, прибыл в Финляндию из Москвы. В 2012 году самолет был зарегистрирован в Киеве, однако австрийская авиакомпания Skyline Aviation взяла его в лизинг.

Инцидент произошел в четверг, 4 января, во второй половине дня перед вылетом самолета в Екатеринбург. На время инцидента пассажиров на борту самолета не было.

По факту происшествия было начато предварительное расследование, которое может длиться несколько недель.

Напомним, что один из пилотов бельгийского армейского вертолета Agusta A-109, который возвращался из демонстрационных полетов на "дне открытых дверей" в военном гарнизоне под Льежем, выпал во время полета.

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