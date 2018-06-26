Владелец авто с российскими номерами повесил плакат с заверением, что он «свой».

Фотографию в «Фейсбуке» обнародовал Андрей Полюхович, передает со ссылкой на .

В Кривом Роге была замечена машина с номерами Самарской области . На заднем стекле машины был прикреплен плакат «Я свой! Еду в Кривой Рог к родителям. Матери 40 дней. 89 лет».

Напомним, в прошлом году на Днепропетровщине россиянину Алексею Шумаку, который был вынужден покинуть Россию из-за своей проукраинской позиции, сожгли автомобиль «Приус».

Мужчина вместе с семьей покинул Санкт-Петербург и поселился в Синельниковском районе Днепропетровской области. Мужчина пытается путем судов добиться для себя и семьи статуса беженца, но Государственная миграционная служба против предоставления ему данного статуса.

По словам Шумака, автомобиль, который был припаркован во дворе частного домовладения, выгорел дотла.

На автомобиле Шумака было множество наклеек и надписей «антипутинского» характера. Мужчина подозревает в поджоге пропутински настроенных граждан.

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