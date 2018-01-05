Погода, Новости, загрузка...
Смотреть противно: очередной хит Каменских нарвался на резкую критику (видео)
05.01.2018 17:39
Смотреть противно: очередной хит Каменских нарвался на резкую критику (видео) По теме:

Украинская певица , которая чуть не ежедневно удивляет своих поклонников как приятно, так и не очень, последний раз нарвалась на жесткую критику от украинцев.

На финале шоу "Х-Фактор" артистка, которая была одной из судей проекта, спела композицию "Чудо Рождества", пишет  со ссылкой на .

Этот хит стал вторым в сольной карьере Каменских, которая теперь выступает под сценическим именем NK. На главную сцену вместе с тренером вышли ее подопечные Аня Трубецкая и Диша Ступак.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить