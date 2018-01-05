Украинская певица , которая чуть не ежедневно удивляет своих поклонников как приятно, так и не очень, последний раз нарвалась на жесткую критику от украинцев.

На финале шоу "Х-Фактор" артистка, которая была одной из судей проекта, спела композицию "Чудо Рождества", пишет со ссылкой на .

Этот хит стал вторым в сольной карьере Каменских, которая теперь выступает под сценическим именем NK. На главную сцену вместе с тренером вышли ее подопечные Аня Трубецкая и Диша Ступак.

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