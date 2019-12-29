Зеленский признал Майдан государственным переворотом. Такое предположение по результатам обмена задерживанными лицами между Украиной и "ЛДНР" сделал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. "Включение экс-беркутовцев в списки для обмена является фактическим признанием конфликта на Донбассе следствием событий, произошедших в Киеве в 2014 году, в которых экс-беркутовцы противодействовали неконституционному захвату власти так же, как противодействовали незаконному захвату власти бойцы ДНР/ЛНР. А раз так, то они, экс-беркутовцы, признаны участниками конфликта на Донбассе, которые могут быть обменены на пленных украинских военных. Такова логика Зеленского. Следуя этой логике следующий его шагом должно стать расследование всех преступлений, совершенных в Киеве в 2014 году группой заговорщиков, включая: — создание преступной организации с целью незаконного захвата власти; — антиконституционный захват власти с целью незаконного обогащения под прикрытием массовых акций протеста на Майдане; — использование армии для удержания захваченной власти под прикрытием АТО; — разграбление государственного бюджета и средств международной финансовой помощи под прикрытием «борьбы с российской агрессией»; — разрушение основ украинской государственности и передача государственного управления представителям западных спецслужб под прикрытием псевдореформ. А это может означать, что скоро мы все увидим в СИЗО наиболее одиозных представителей порошенковского режима вместе с их западными кураторами, необдуманно не покинувшими Украину после победы Зеленского. Тогда становятся понятными и снятие в турборежиме депутатской неприкосновенности, и назначение новых руководителей ГБР, СБУ и ГПУ, и даже сегодняшний обмен пленными имеет свой тайный смысл. Выходит, наш новый президент вовсе не простак, как кажется на первый взгляд... Что ж, поживем — увидим..." - Заявил Ренат Кузьмин. Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в сентябре, прокомментировал обмен удерживаемыми лицами, который 29 декабря, происходит между Киевом и т.н. "ЛДНР". В Facebook Сенцов напомнил, что крымские татары и другие украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. "За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. Этот шаг лишает нас главного - справедливости. За эту справедливость мы стояли на Майдане и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто-то положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме", - написал он. По словам Сенцова, обмен ставит под угрозу "ценности", за которые стоял Майдан: "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом". Активисты, которые не хотели, чтобы бывших бойцов "Беркута", подозреваемых в убийствах на Майдане в феврале 2014 года, вывозили на обмен пленными с Россией, завершают акцию под Лукьяновском СИЗО в Киеве, длившуюся с вечера субботы. О сворачивании акции сказал сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов, передает "Громадське" . "Эту информацию я прочитал только что, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудие и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Я думаю, акция будет кончаться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", - сказал Иванов. Также у СИЗО присутствовала народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц в здании нет. Адвокат Валентин Рыбин заявил, что беркутовцев и бразильца Лусварги уже передали "республикам". Посольство США в Украине поприветствовало обмен. Блогер Александр Скубченко об итогах обмена заявил: "Все, кого меняли с двух сторон — граждане Украины. 80% тех, кого Киев передал Донецку и Луганску — граждане Украины, которые до ареста жили на контролируемой территории, те, кто никогда оружие в руках не держал — политические узники. 22 человека отказался покидать Украину, так как ехать в ЛДНР им некуда: дом и семья здесь, Зеленский их просто выдворял из дома, по факту. С точки зрения Зеленского и его придворных грантоедов мы обменяли хороших украинцев на плохих украинцев. О каком приближении мира мы говорим, если власть нас до сих пор сегрегирует? О каком "достучусь до сердец" Зеленский говорит, если до сих пор с презрением относится к миллионам людей по ту сторону фронта? Да, Зеленский подписал приказ о помиловании лиц, которых обменял. Но помиловал ли он их в душе? Нет, помиловал лишь на бумаге, для него это лишь вопрос процедуры. Да, одномоментно освободили украинцев в Киеве, в Донецке и в Луганске. Но Зеленский приветствовать будет лишь тех, кого к нему на встречу доставят в Борисполь. Иных для него не существует: обменяли и с глаз долой. Расстраивать сторонников майдана и войны Владимир не желает. Шанс на мир появится только тогда, когда Зеленский мыслями, словами и делами станет президентом всей страны, а не только её части — майдана. Когда станет президентом и для неподконтрольного Донбасса, а не просто будет говорить дешёвое, что Донбасс — это Украина. Когда мы признаем, что в Украине – гражданская война, что граждане Украины убивают граждан Украины, что освобождаем и меняем граждан Украины на граждан Украины". В Совете Европы, комментируя сегодняшний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, назвали событие “хорошей подвижкой”. Об этом пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген написал в Twitter . “Хорошая подвижка сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными “всех на всех”, — написал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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