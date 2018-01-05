Среди вернувшихся на подконтрольные территории после плена, есть несколько человек, которые отказались от лечения из-за чрезмерного внимания прессы, которая может быть неуместной в данном случае.

Киевский военный госпиталь закрывают для СМИ и общественности на период реабилитации освобожденных из плена граждан. Об этом сообщает Новое время, информирует еizvestia.com.

О таком решении сообщила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая в комментарии 112 Украина.

О продолжительности действия такого ограничения пока неизвестно.

«Мы договорились с руководством госпиталя, что на период пребывания в госпитале его территория будет закрыта для медиа и общественности», — рассказала Зарицкая.

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Сейчас военные, освобождены из плена в рамках масштабного обмена, который состоялся 27 декабря, прошли первый этап реабилитации. Речь идет о медицинской помощи бывшим пленным.

Ранее Зарицкая рассказала, что между 73 освобожденных часть людей разъехались по месту жительства. Она добавила, что военные могут получить помощь в военных госпиталях, а гражданские в больницах, которые подчиняются Государственному управлению делами.

Среди вернувшихся на подконтрольные территории после плена, есть несколько человек, которые отказались от лечения из-за чрезмерного внимания прессы, которая может быть неуместной в данном случае.

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«Есть несколько отказов от лечения в результате того, что люди не готовы быть под давлением прессы, общественности, под которым, к сожалению, оказались те люди, которых освободили», — говорила Зарицкая 3 января.

В Киевском военном госпитале находятся на лечении много военных со всей Украины. Вход на территорию происходит по пропускной системе.

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