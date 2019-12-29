В Офисе президента подтвердили завершение обмена пленными с ОРДЛО - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Офисе президента подтвердили завершение обмена пленными с ОРДЛО
29.12.2019 16:37
Обмен пленными с ОРДЛО завершился
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
завершился
ордло
пленными
обмен
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->