Уголовное преследование бывшего президента Грузии, лидера украинской партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, осуществляемое грузинской прокуратурой на основании статьи конституции, "наносит серьезный удар по международному имиджу Грузии". Об этом заявил действующий президент страны Георгий Маргвелашвили. Маргвелашвили: Мы внимательно будем следить за этим процессом Фото: president.gov.ge "После начала уголовного преследования бывшего президента Михаила Саакашвили на основании его конституционного права о помиловании заключенных прокуратура сделала и политические заявления, что еще более усугубило подозрения о попытках неверной интерпретации конституционных полномочий президента и создания проблем для конституционного баланса", – сказал Маргвелашвили, комментируя приговор суда, по которому Саакашвили заочно осужден на три года тюрьмы за превышение полномочий на посту президента Грузии.Как отметил Маргвелашвили, с международной точки зрения начало уголовного преследования на основании статьи Конституции порождает много вопросов и "наносит серьезный удар по международному имиджу Грузии"."Мы внимательно будем следить за этим процессом, так как есть подозрения, что начало преследования по этой статье служит ущемлению президентских полномочий и ослаблению института президента", – добавил Маргвелашвили.Он также отметил, что не намерен комментировать конкретное решение Тбилисского городского суда, согласно которому Саакашвили заочно вынесли приговор о трехлетнем тюремном заключении.Городской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил, что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы.В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182 – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом;

ст. 333 и ст. 117 – злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия;

ч. 2 ст. 332 – злоупотребление служебным положением должностным лицом. 11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.Защита Саакашвили намерена обжаловать решение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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