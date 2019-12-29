|Обмен военнопленным завершен: фото освобожденных
|29.12.2019 16:48
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Украина и сепаратисты «ЛДНР» обменялись пленными. с обеих сторон были люди, отказавшиеся возвращаться. Также стала известна формула обмена.(function() })();
На Донбассе в воскресенье, 29 декабря, завершился обмен пленными.
В Офисе Президента Украины сообщалось, что украинской стороне передали 81 человека, а в «ЛДНР» отправились» 139 человек.
Однако, позже в официальном аккаунте фейсбук Офиса Президента Украины сообщили о 76 освобожденных украинцев.
Подробности обмена обещают раскрыть позже.
Также некоторые СМИ сообщают, что между военнопленных были и те, которые отказались возвращаться на родину. Такие люди были как со стороны Украины, так и со стороны ЛДНР.
Также были опубликованы фото первых 25 освобожденных украинцев, которые уже «скоро будут дома»:
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