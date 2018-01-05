Сотрудники правоохранительных органов Дании обнаружили ранее украденную бутылку водки, которая засветилась в сериале "Карточный домик". Об этом сообщает пресс-служба полиции Копенгагена на своей странице в Twitter.

Известно, что бутылка была изготовлена из золота и серебра, ее приблизительная стоимость составляет 1,1 миллион евро. В настоящее время она находится под охраной полиции, видимых повреждений не зафиксировано.

Полицейские отказались комментировать случай, однако уточнили, что пропажу нашел случайный прохожий. Также отмечается, что бутылку украли из бара Café 33 в Копенгагене.

Кроме того, хозяин бутылки Брайан Енгберг уверен, что воры решили избавиться от его собственности после того, как "сообразили насколько она ценная". Об этом сообщает Ekstra Bladet .

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в датской столице городе Копенгаген неизвестные украли эксклюзивную бутылку водки , стоимость которой составляет 1,1 миллион евро, из бара Café 33.

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