прежний президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что он стал первым в мире главой государства, которого на родине осужден за прощение. Как передает корреспондент об этом Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я стал первым президентом в мире, которого судят за прощение ... Для мира - это абсурдное обвинение. Так можно осудить любого президента", - сказал М.Саакашвили.

При этом он назвал заговором руководства Украины и Грузии осуждение судом Тбилиси.

Как сообщал наш сайт, суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии М.Саакашвили до трех лет лишения свободы. М.Саакашвили было предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями" по делу Сандро Гиргвлиани.

Согласно грузинскому следствию, М.Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Отметим, этот приговор создает основания для экстрадиции М.Саакашвили в Грузию.

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