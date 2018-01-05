Аппарат Государственного управления делами получит в 2018 году 2,67 млрд грн против 2,35 млрд грн в 2017-м. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В госбюджете-2018 увеличено финансирование всех центральных органов власти Фото: president.gov.ua Согласно документу, обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и АП в 2018 году составит 1,06 млрд грн. Годом ранее на эти нужды выделили 819, 9 млн грн.Всего аппарат Государственного управления делами (ГУД) получит в 2018 году 2,67 млрд грн против 2,35 млрд грн в 2017-м.Из них на изготовление государственных наград и памятных знаков потратят 47,6 млн грн, на выплату госпремий – 1,7 млн грн, на финансовую поддержку санаторно-курортных учреждений и учреждений оздоровления – 69,9 млн грн, на научные исследования в сфере государственного управления – 63,9 млн грн, на подготовку кадров и повышение квалификации работников ГУД – 252,1 млн грн.Еще 70,1 млн грн выделили на сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках, 822,4 млн грн – на предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями Госуправделами, 78,1 млн грн – на поддержку национального камерного ансамбля "Киевские солисты", национальных комплексов "Мистецький арсенал" и "Экспоцентр Украины", информационного бюллетеня "Официальный вестник президента Украины", 200 млн грн – на реставрацию Мариинского дворца.Также 31,3 млн грн предусмотрено для Национальной службы посредничества и примирения Украины.При этом почти на 40% увеличено финансирование секретариата Кабинета Министров Украины. Если в 2017 году он получил 1,18 млрд грн, то в 2018-м – уже 1,63 млрд грн. Вся эта сумма будет направлена на "поддержку реализации комплексной реформы государственного управления".Финансирование аппарата Верховной Рады выросло более чем на 40% – 1,73 млрд грн против 1,22 млрд грн в 2017 году. Из них осуществление законотворческой деятельности оценили в 897,1 млн грн, обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности парламента – в 771 млн грн, освещение деятельности Рады через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты "Голос Украины" – в 61,6 млн грн.1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки грн млн млрд украины году Теги: деньги