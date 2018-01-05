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Финансирование Администрации Президента увеличилось на 30%, секретариата Кабмина и аппарата Рады – в среднем на 40% – госбюджет-2018
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05.01.2018 17:49
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Аппарат Государственного управления делами получит в 2018 году 2,67
млрд грн против 2,35 млрд грн в 2017-м. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В госбюджете-2018 увеличено
финансирование всех центральных органов власти Фото:
president.gov.ua Согласно документу, обслуживание и
организационное, информационно-аналитическое,
материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины
и АП в 2018 году составит 1,06 млрд грн. Годом ранее на эти нужды
выделили 819, 9 млн грн.Всего аппарат Государственного управления
делами (ГУД) получит в 2018 году 2,67 млрд грн против 2,35 млрд грн
в 2017-м.Из них на изготовление государственных наград и памятных
знаков потратят 47,6 млн грн, на выплату госпремий – 1,7 млн
грн, на финансовую поддержку санаторно-курортных учреждений и
учреждений оздоровления – 69,9 млн грн, на научные
исследования в сфере государственного управления – 63,9 млн
грн, на подготовку кадров и повышение квалификации работников
ГУД – 252,1 млн грн.Еще 70,1 млн грн выделили на сохранение
природно-заповедного фонда в национальных природных парках и
заповедниках, 822,4 млн грн – на предоставление медицинских
услуг медицинскими учреждениями Госуправделами, 78,1 млн грн –
на поддержку национального камерного ансамбля "Киевские солисты",
национальных комплексов "Мистецький арсенал" и "Экспоцентр
Украины", информационного бюллетеня "Официальный вестник президента
Украины", 200 млн грн – на реставрацию Мариинского
дворца.Также 31,3 млн грн предусмотрено для Национальной службы
посредничества и примирения Украины.При этом почти на 40% увеличено
финансирование секретариата Кабинета Министров Украины. Если в 2017
году он получил 1,18 млрд грн, то в 2018-м – уже 1,63 млрд
грн. Вся эта сумма будет направлена на "поддержку реализации
комплексной реформы государственного управления".Финансирование
аппарата Верховной Рады выросло более чем на 40% – 1,73 млрд
грн против 1,22 млрд грн в 2017 году. Из них осуществление
законотворческой деятельности оценили в 897,1 млн грн, обслуживание
и организационное, информационно-аналитическое,
материально-техническое обеспечение деятельности парламента –
в 771 млн грн, освещение деятельности Рады через средства
телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты
"Голос Украины" – в 61,6 млн грн.1 января 2018
года вступил в силу закон "О государственном бюджете
Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 913,6137
млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн.
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