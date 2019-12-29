30 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью кое-где небольшой снег, на Закарпатье небольшой снег, днем без существенных осадков, кое-где гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-9 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях -5...-12 градусов, днем +4...-4 градуса. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов. В Моршине ночью кое-где небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градус. В Трускавце ночью кое-где небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градус. В Сваляве ночью кое-где небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...+2 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем кое-где гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-4 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Винницкой области ночью небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем +3...-4 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -3...+3 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Одесской области ночью кое-где небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...-3 градуса, днем -2...+4 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, ночью кое-где небольшой дождь со снегом, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. В Ялте ночью кое-где небольшой дождь со снегом, днем без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +3...+5 градусов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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