Приказ был: стало известно, кто разрешил бойцам ВСУ открывать огонь по оккупантам в Крыму



Украинские военные в Крыму во время захвата полуострова российскими оккупантами получали приказ открывать огонь. Об этом в эфире рассказал политик и общественный деятель, руководитель правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко. По его словам такой приказ отдавал командующий Военно-морскими силами Украины на тот момент адмирал Сергей Гайдук. «Его задержали российские военные, обвиняя в том, что он дал приказ украинским военным стрелять при штурме воинских частей. Это к вопросу о дебатах о том, был ли приказ стрелять – конкретный офицер такой приказ отдавал», — подчеркнул Сенченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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