|Приказ был: стало известно, кто разрешил бойцам ВСУ открывать огонь по оккупантам в Крыму
|05.01.2018 17:51
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Украинские военные в Крыму во время захвата полуострова российскими оккупантами получали приказ открывать огонь.
Об этом в эфире рассказал политик и общественный деятель, руководитель правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко.
По его словам такой приказ отдавал командующий Военно-морскими силами Украины на тот момент адмирал Сергей Гайдук.
«Его задержали российские военные, обвиняя в том, что он дал приказ украинским военным стрелять при штурме воинских частей. Это к вопросу о дебатах о том, был ли приказ стрелять – конкретный офицер такой приказ отдавал», — подчеркнул Сенченко.
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