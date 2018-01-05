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Приказ был: стало известно, кто разрешил бойцам ВСУ открывать огонь по оккупантам в Крыму
05.01.2018 17:51
Приказ был: стало известно, кто разрешил бойцам ВСУ открывать огонь по оккупантам в Крыму

Украинские военные в Крыму во время захвата полуострова российскими оккупантами получали приказ открывать огонь.

Об этом в эфире  рассказал политик и общественный деятель, руководитель правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

По его словам такой приказ отдавал командующий Военно-морскими силами Украины на тот момент адмирал Сергей Гайдук.

«Его задержали российские военные, обвиняя в том, что он дал приказ украинским военным стрелять при штурме воинских частей. Это к вопросу о дебатах о том, был ли приказ стрелять – конкретный офицер такой приказ отдавал», — подчеркнул Сенченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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