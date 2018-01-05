С годами в отношениях страсть угасает, а сексуальная жизнь становится однообразной.

Однако, улучшить сексуальную жизнь можно с помощью правильной коммуникации с партнером, пишет со ссылкой на .

Психологи и секс-терапевты утверждают, с помощью правильно подобранных слов и нежности действительно можно улучшить сексуальную жизнь с любимым человеком, а также – укрепить энергетическую связь.

"Сегодня ночью мне приснился очень сексуальный сон, и в нем был(а) ты"

Важно рассказывать партнеру о своих сексуальных желаниях и фантазиях. Людям нравится, когда их партнер думает о сексе с ними не только во время этого самого секса, но и во сне, на работе или при других обстоятельствах. Если вы расскажете о своих эротических мечтах, это подогреет ваши отношения и поможет воплотить эти мечты в реальность.

"О, мне так нравится, когда ты делаешь это"

Разговоры во время секса не всегда уместны, иногда могут отвлекать. Однако, некоторые фразы только разогреют процесс. Выскажите свое удовольствие стоном или словами и партнер будет в восторге.

"На мне совсем нет нижнего белья. С нетерпением жду нашей встречи!"

Когда ваш муж еще на работе или по дороге домой или в дороге, пришлите ему пикантное сообщение о том, что вы его хотите. Вы можете добавить, что вы сейчас без белья или написать о какой-то другой возбуждающей детали. Мужчины любят, когда жена берет не себя инициативу.

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