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В Белой Церкви из-за пожара в отеле эвакуировали 44 человека
29.12.2019 18:46
В Белой Церкви произошел пожар в отеле: эвакуировали 44 человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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