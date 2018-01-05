Британский фонд инноваций Nexeon разрабатывает материал, способный заменить углерод в анодах литий-ионных батарей и удвоить дальность пробега электромобилей.

Целью проекта стоимостью £10 млн. является поиск решения проблемы анодов в литий-ионных аккумуляторах — во время заряда и разряда элемента анод сжимается и растягивается, что приводит к уменьшению пропорции кремния в аноде примерно на 10%. Это можно преодолеть, используя инновационную форму кремния, которую разрабатывает Nexeon. В отличие от углерода, кремниевые катодные материалы компании обладают гораздо большей емкостью и, в результате, их энергоемкость на грамм почти в 10 раз выше, информирует svodka.net.

Кроме того, один из участников проекта, компания Synthomer, предлагает новый вид связующего вещества на основе полимера, который обеспечивает более надежное сцепление с кремнием. Сочетания кремния и связующего вещества позволит также, по словам представителей Nexeon, использовать больше кремния в аноде, что повысит потенциал плотности энергии элемента.

В отдаленной перспективе разработка Nexeon должна заменить графитовые аноды. Эта мера позволит увеличить дальность пробега электромобилей на одном заряде до 650 км и выше, сообщает The Engineer.

Проект развивается в рамках объявленного правительством Великобритании конкурса Faraday Battery Challenge и объединяет академические круги и представителей промышленности, в частности, Университетский колледж Лондона и компанию Synthomer.

Читайте: Новые аккумуляторы для электромобилей обещают заряжать за минуту

Сводка.нет - Новости Украины и Мира