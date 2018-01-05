|"Водочки, я на родину еду". Депортированная российская журналистка вернулась из Латвии в РФ
|05.01.2018 17:57
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3 июня из Латвии депортировали корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Журналист заявил, что ему пожизненно запретили въезжать в страну.4 января из Латвии решили выдворить его жену Ольгу Курлаеву. Латвийские власти считают, что россиянка угрожает национальной безопасности страны. На то, чтобы покинуть страну, ей дали сутки.Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала выдворение Ольги и Анатолия Курлаевых нарушением международных обязательств Латвии.Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением Ольги Курлаевой.
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