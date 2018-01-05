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"ДНР" ввела санкции против "ЛНР"
05.01.2018 17:57
"ДНР" ввела санкции против "ЛНР"
Запрещен ввоз водки, сигарет и нефтепродуктов
Власть так называемой "ДНР" запретила ввоз подакцизных товаров (водка, сигареты, нефтепродукты и сжиженный газ) с "ЛНР".
"ДНР" ввела санкции против "ЛНР" Фото: novorossia.today

"Постановление Совета министров" от 7 декабря №16-12 вступило в силу 27 декабря.

"Запретить ввоз на территорию ДНР через места проведения контроля на административной границе ДНР и ЛНР товаров подакцизной группы независимо от страны происхождения (кроме транзита на территорию Российской Федерации)", - говорится в этом "документе".

Также "Совмин ДНР" принял зеркально отвечать на возможные запреты и ограничения со стороны правительства "ЛНР" на ввоз товаров из территории "ДНР".

"В случае установления запретов и ограничений со стороны ЛНР на ввоз товаров и других предметов с территории ДНР аналогичные запреты на ввоз на территорию ДНР с территории ЛНР устанавливаются нормативными правовыми актами ДНР относительно тех же товаров и других предметов", - говорится в "постановлении".

Напомним, что ватажки террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Леонид Пасечник до сих пор являются гражданами УкраиныЭто же касается и бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, а также назначенных Россией "руководителей" аннексированного Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

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