Запрещен ввоз водки, сигарет и нефтепродуктов

"Постановление Совета министров" от 7 декабря №16-12 вступило в силу 27 декабря.

"Запретить ввоз на территорию ДНР через места проведения контроля на административной границе ДНР и ЛНР товаров подакцизной группы независимо от страны происхождения (кроме транзита на территорию Российской Федерации)" , - говорится в этом "документе".

Также "Совмин ДНР" принял зеркально отвечать на возможные запреты и ограничения со стороны правительства "ЛНР" на ввоз товаров из территории "ДНР".

"В случае установления запретов и ограничений со стороны ЛНР на ввоз товаров и других предметов с территории ДНР аналогичные запреты на ввоз на территорию ДНР с территории ЛНР устанавливаются нормативными правовыми актами ДНР относительно тех же товаров и других предметов" , - говорится в "постановлении".