|"ДНР" ввела санкции против "ЛНР"
|05.01.2018 17:57
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Запрещен ввоз водки, сигарет и нефтепродуктовВласть так называемой "ДНР" запретила ввоз подакцизных товаров (водка, сигареты, нефтепродукты и сжиженный газ) с "ЛНР".
Фото: novorossia.today
"Постановление Совета министров" от 7 декабря №16-12 вступило в силу 27 декабря.
"Запретить ввоз на территорию ДНР через места проведения контроля на административной границе ДНР и ЛНР товаров подакцизной группы независимо от страны происхождения (кроме транзита на территорию Российской Федерации)", - говорится в этом "документе".
Также "Совмин ДНР" принял зеркально отвечать на возможные запреты и ограничения со стороны правительства "ЛНР" на ввоз товаров из территории "ДНР".
"В случае установления запретов и ограничений со стороны ЛНР на ввоз товаров и других предметов с территории ДНР аналогичные запреты на ввоз на территорию ДНР с территории ЛНР устанавливаются нормативными правовыми актами ДНР относительно тех же товаров и других предметов", - говорится в "постановлении".
Напомним, что ватажки террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Леонид Пасечник до сих пор являются гражданами Украины. Это же касается и бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, а также назначенных Россией "руководителей" аннексированного Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова.