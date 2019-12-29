Так прокомментировал ситуацию прежний политзаключенный Кремля кинорежиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Сегодня (29 декабря - ред.), если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже з ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновны. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практичное выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости", - отметил Сенцов.

Он подчеркнул, что за эту справедливость украинцы стояли на Майдане и смогли победить, а также борются и в дальнейшем против оккупантов: "кто-то положил свою голову, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме".

"Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались. Потому что они не скажут "спасибо" за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом", - отметил Сенцов.

Как сообщал Укринформ, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области стартовал процесс обмена удерживаемых лиц.

Адвокат Игорь Варфоломеев подтвердил, что пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский - должны быть обменяны на украинских пленных.

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