Франция и Германия приветствуют обмен удерживаемыми лицами, который состоялся сегодня между Украиной и неподконтрольными территориями. Об этом сообщает заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц в Twitter .

"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины", - написала она.

Меркель и Макрон отметили, что этот шаг последовал за тем обязательством, которое было принято на Парижской встрече в Нормандии 9 декабря - разрешить освобождение и обмен задержанных к концу года.

"Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". - Заявили в Кремле.

Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений, заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

"Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции", - сказал Грызлов. По его словам, "стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года". "И хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой", - добавил он. "Путин и Трамп обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом". – Сообщает Кремль .

Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.

По результатам этого сотрубничества ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

"Россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров". - Заявили в ФСБ . "За последние несколько часов созвонились Трамп, Меркель, Макрон, Путин в разных конфигурациях. Все говорили про наш обмен. Меркель, Макрон и Путин друг с другом - точно. Путин и Трамп – вероятно, но содержание разговора не обнародовалось.

Видимо, у нас таки не просто обмен, а часть каких-то больших договоренностей." - Заявил политический аналитик Вячеслав Чечило.

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