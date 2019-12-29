Все созвонились: Меркель, Макрон, Трамп и Путин приветствуют обмен, но между собой
29.12.2019 19:40
Франция и Германия приветствуют обмен удерживаемыми лицами, который состоялся сегодня между Украиной и неподконтрольными территориями. Об этом сообщает заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц в Twitter.
"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины", - написала она.
Меркель и Макрон отметили, что этот шаг последовал за тем обязательством, которое было принято на Парижской встрече в Нормандии 9 декабря - разрешить освобождение и обмен задержанных к концу года.
"Путин и Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". - Заявили в Кремле.
Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений, заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
"Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции", - сказал Грызлов.
По его словам, "стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года".
"И хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой", - добавил он.
"Путин и Трамп обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом". – Сообщает Кремль.
Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России.
По результатам этого сотрубничества ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
"Россияне, готовившие теракт, были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров". - Заявили в ФСБ.
"За последние несколько часов созвонились Трамп, Меркель, Макрон, Путин в разных конфигурациях. Все говорили про наш обмен.
Меркель, Макрон и Путин друг с другом - точно.
Путин и Трамп – вероятно, но содержание разговора не обнародовалось.
Видимо, у нас таки не просто обмен, а часть каких-то больших договоренностей." - Заявил политический аналитик Вячеслав Чечило.