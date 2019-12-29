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Тайфун на Филиппинах: число жертв растет
29.12.2019 19:41
41 человек пострадал в результате тайфуна Фанфон на Филиппинах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
фанфон
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