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Тайфун на Филиппинах: число жертв растет
29.12.2019 19:41
41 человек пострадал в результате тайфуна Фанфон на Филиппинах Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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