Автор книги о приходе Дональда Трампа в Белый дом заявил, что новый президент США не пользуется доверием своих граждан, а его сотрудники говорят, что он «как ребенок малый».

Майкл Волф в эфире программы Today на NBC заявил, что «У него есть необходимость в срочном вознаграждении».

Также автор книги считает, что «этот человек не читает, не слушает».

Сам же главный герой книги Дональд Трамп считает, что сенсационная книга журналиста — это сплошная ложь.

Также в книге было сказано, что сам Трамп не сильно рассчитывал на победу, и был сильно удивлен, когда его объявили следующим президентом США.

Кроме того, судя по изданию, прежний помощник Трампа Стив Беннон называл «предательской» встречу сына Трампа с россиянами, которые предлагал компромат на Хиллари Клинтон.

Адвокаты президента пытались запретить публикацию книги «Огонь и злость: в коридорах Белого дома Трампа», однако книга к тому времени уже поступила в продажу.

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