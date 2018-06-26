|Новость из США: Рашагейт, — блогер
|26.06.2018 17:04
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Новость из США. Рашагейт. Сайт ABC News и телеканал ABC сообщают, что спецпрокурор Роберт Мюллер и его следователи получили доступ к телефонам и компьютеру Эрика Принца.
Принц, брат министра образования в администрации Трампа Де Вотс, в январе 2017 года встречался на Сейшельских островах с посланцем кремля, как считается, для организации неофициального канала связи между Трампом и Путиным.
Как сообщается, Принц сотрудничает со следствием и предоставил следователям свои телефоны и компьютер охотно.
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