Под зданием американского посольства в Киеве прошла акция протеста, организованная скандальным движением Femen, сообщает «Страна».

Одна из активисток разделась наголо, на ее теле красовалась надпись «Мистер Большая Кнопка».

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, FEMEN раздели американского президента у входа в посольство Соединённых Штатов в Украине. Таким образом движение FEMEN сатирически отреагировало на войну «красных кнопок» и ядерных фаллосов между двумя шовинистскими толстяками: Дональдом Трампом и Кин Чен Ином», — говорится в заявлении организации.

В руках участница перформанса держала чемодан с надписью «Ядерный футбол».

«FEMEN призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!», — заявляют активистки.

05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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