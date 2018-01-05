Сумма компенсации из государственного бюджета на аренду жилья для каждого из большинства получивших средства депутатов Верховной Рады в 2017 году составила 191 тыс. грн. Из фракции Блока Петра Порошенко компенсации получили 61 из 138 депутатов Рады Фото: ЕРА Отмечается, что 162 депутата получили по 192 тыс. грн каждый, в том числе Парубий, председатель фракции "Самопоміч" Олег Березюк и председатель "Народного фронта" Максим Бурбак.Из фракции Блока Петра Порошенко компенсации получили 61 из 138 депутатов, в том числе нардепы Андрей Вадатурский, Павел Кишкарь, Аркадий Корнацкий, Иван Куличенко, Богдан Онуфрик, Александр Сугоняко, Константин Усову и Александр Черненко.Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.Во фракции "Самопоміч" бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе Березюк, его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко.В "Оппозиционном блоке" компенсацию получили девять из 43 нардепов.Из группы "Партия "Відродження" компенсацию получили 11 депутатов, в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе, из "Воли народа" – три депутата, включая Михаила Ланьо.Из Радикальной партии компенсации получили семь депутатов, в том числе Алена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич.Также четверо из 20 депутатов фракции "Батьківщина", включая Сергея Евтушка, Вадима Ивченко и Юрия Одарченко, получили деньги из госбюджета на аренду жилища.Из внефракционных нардепов компенсации получили 22 депутата, в том числе Анатолий Денисенко, Андрей Денисенко, Евгений Мураев, Владимир Парасюк, Яков Безбах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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