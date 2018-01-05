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Депутаты получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году
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05.01.2018 18:04
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Сумма компенсации из государственного бюджета на аренду жилья для
каждого из большинства получивших средства депутатов Верховной Рады
в 2017 году составила 191 тыс. грн. Из фракции Блока Петра
Порошенко компенсации получили 61 из 138 депутатов Рады Фото: ЕРА
Отмечается, что 162 депутата получили по 192 тыс. грн каждый, в том
числе Парубий, председатель фракции "Самопоміч" Олег Березюк и
председатель "Народного фронта" Максим Бурбак.Из фракции Блока
Петра Порошенко компенсации получили 61 из 138 депутатов, в том
числе нардепы Андрей Вадатурский, Павел Кишкарь, Аркадий Корнацкий,
Иван Куличенко, Богдан Онуфрик, Александр Сугоняко, Константин
Усову и Александр Черненко.Во фракции "Народный фронт" компенсацию
получили 44 из 81 депутата, в том числе заместитель председателя
фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил
Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.Во фракции "Самопоміч"
бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе
Березюк, его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен
Семенченко.В "Оппозиционном блоке" компенсацию получили девять из
43 нардепов.Из группы "Партия "Відродження" компенсацию получили 11
депутатов, в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе, из "Воли
народа" – три депутата, включая Михаила Ланьо.Из Радикальной
партии компенсации получили семь депутатов, в том числе Алена
Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич.Также четверо из 20 депутатов
фракции "Батьківщина", включая Сергея Евтушка, Вадима Ивченко
и Юрия Одарченко, получили деньги из госбюджета на аренду жилища.Из
внефракционных нардепов компенсации получили 22 депутата, в том
числе Анатолий Денисенко, Андрей Денисенко, Евгений Мураев,
Владимир Парасюк, Яков Безбах.
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