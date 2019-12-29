ФСБ предотвратили террористический акт на основании информации, полученной от американских партнеров.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Других подробностей разговора пресс-служба Кремля не приводит.

ФСБ объявила о задержании двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФСБ заявили, что подозреваемые были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров. У задержанных изъяли материалы, «подтверждающие их намерения». По информации ведомства, теракты планировалось устроить в местах массового скопления людей.

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